LIVE Italia-Svezia 3-1 Under21 in DIRETTA: Raspadori mette la sua firma con una doppietta! (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Abraham e Svensson entrano ed escono Gigovic e Kralj nella Svezia. 64? Melegoni ci prova da fuori, pallone che va vicino al secondo palo. 62? Zappa ancora lui vicino alla quarta rete, incrocio di tiro dalla destra che sfiora il primo palo. 60? Gooooooooooooooooooooooool, Raspadoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, gran tacco di Scamacca per Raspadori che davanti al portiere non sbaglia, Italia-Svezia 3-1. 58? Punizione di Colpani che finisce fuori. 56? Fuori Maleh e dentro Colpani nell’Italia. 54? Spinge la Svezia che vuole arrivare al pareggio. 52? Gol, Karlsson, subito risponde la Svezia con una azione organizzata che porta al tiro Karlsson che insacca sul primo palo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Abraham e Svensson entrano ed escono Gigovic e Kralj nella. 64? Melegoni ci prova da fuori, pallone che va vicino al secondo palo. 62? Zappa ancora lui vicino alla quarta rete, incrocio di tiro dalla destra che sfiora il primo palo. 60? Gooooooooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, gran tacco di Scamacca perche davanti al portiere non sbaglia,3-1. 58? Punizione di Colpani che finisce fuori. 56? Fuori Maleh e dentro Colpani nell’. 54? Spinge lache vuole arrivare al pareggio. 52? Gol, Karlsson, subito risponde lacon una azione organizzata che porta al tiro Karlsson che insacca sul primo palo, ...

NBAItalia : ?? NBA DRAFT! ???? @niccolomannion ci parla del suo rapporto con l'Italia, con @italbasket e come per lui sia fondam… - TIMnewsroom : Domani in live streaming Lombardia Digital Summit di @TIG_Italia. Tra gli appuntamenti, alle 15.30 l’intervento del… - XFactor_Italia : Siamo già al quarto Live e gli Under Uomini di @MarroneEmma sfoderano l’artiglieria pesante! #XF2020 - XFactor_Italia : Oggi alle 21:15 tutti sintonizzati su @skyitalia e @nowtvit per arrivare preparatissimi al quarto Live di #XF2020 d… - zazoomblog : LIVE Italia-Svezia 2-1 Under21 in DIRETTA: Karlsson accorcia il risultato! - #Italia-Svezia #Under21 #DIRETTA: -