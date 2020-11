LIVE Italia-Svezia 0-0 Under21 in DIRETTA: Scamacca ci prova da fuori! (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Cuomo prova più volte a cercare il lancio per Raspadori ma non è ancora riuscito a trovarlo precisamente. 21? Contropiede Italia, Scamacca stoppa male ma tira forte verso il portiere, respinge il portiere. 19? Partita che ancora non ha visto nessun tiro da entrambe le parti. 17? Nicolato chiama la squadra a compiere rapidi cambi di fronte. 15? Frabotta infortunato come Gabbia, non è nemmeno in panchina. 13? Sale ora l’Italia che prova a trovare Scamacca, ma la scelta di agire sulle fasce non sta premiando in questa parte di partita. 11? Sala e Scamacca sono alla terza gara consecutiva in 10 giorni. 9? Svezia che prova a lanciare palloni in avanti alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Cuomopiù volte a cercare il lancio per Raspadori ma non è ancora riuscito a trovarlo precisamente. 21? Contropiedestoppa male ma tira forte verso il portiere, respinge il portiere. 19? Partita che ancora non ha visto nessun tiro da entrambe le parti. 17? Nicolato chiama la squadra a compiere rapidi cambi di fronte. 15? Frabotta infortunato come Gabbia, non è nemmeno in panchina. 13? Sale ora l’chea trovare, ma la scelta di agire sulle fasce non sta premiando in questa parte di partita. 11? Sala esono alla terza gara consecutiva in 10 giorni. 9?chea lanciare palloni in avanti alla ...

