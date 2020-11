LIVE Italia-Svezia 0-0 Under21 in DIRETTA: Nicolato sceglie Cerofolini in porta! (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Tanti esprimenti per il CT Nicolato, che propone in porta Cerofolini, al centro della difesa Buongiorno ed a centrocampo Melegoni e Maleh. 17.12 Oltre all’Italia, sono già qualificate anche Ungheria, Slovenia, Russia, Svizzera, Olanda, Danimarca, Spagna, Inghilterra, Francia e Portogallo. A queste si aggiungeranno le cinque migliori seconde dei nove raggruppamenti. 17.09 Proprio contro la selezione scandinava, nel match d’andata, i ragazzi di ct Nicolato hanno rimediato l’unica sconfitta del proprio cammino: gli Azzurrini, infatti, lo scorso 8 settembre vennero travolti 3-0. 17.06 Il match, valido per la decima ed ultima giornata del gruppo 1 di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. 17.03 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 Tanti esprimenti per il CT, che propone in porta, al centro della difesa Buongiorno ed a centrocampo Melegoni e Maleh. 17.12 Oltre all’, sono già qualificate anche Ungheria, Slovenia, Russia, Svizzera, Olanda, Danimarca, Spagna, Inghilterra, Francia e Portogallo. A queste si aggiungeranno le cinque migliori seconde dei nove raggruppamenti. 17.09 Proprio contro la selezione scandinava, nel match d’andata, i ragazzi di cthanno rimediato l’unica sconfitta del proprio cammino: gli Azzurrini, infatti, lo scorso 8 settembre vennero travolti 3-0. 17.06 Il match, valido per la decima ed ultima giornata del gruppo 1 di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. 17.03 ...

NBAItalia : ?? NBA DRAFT! ???? @niccolomannion ci parla del suo rapporto con l'Italia, con @italbasket e come per lui sia fondam… - XFactor_Italia : Siamo già al quarto Live e gli Under Uomini di @MarroneEmma sfoderano l’artiglieria pesante! #XF2020 - UnipolSai_CRP : Oggi dalle 10 alle 13 Welfare Italia Forum, think tank creato da @UnipolGroup_PR e @Ambrosetti_ The European House,… - a_vicinanza : RT @TIMnewsroom: Domani in live streaming Lombardia Digital Summit di @TIG_Italia. Tra gli appuntamenti, alle 15.30 l’intervento dell’AD di… - sportli26181512 : LIVE Under 21, alle 17.30 Italia-Svezia: Nicolato già qualificato lancia Raspadori: LIVE Under 21, alle 17.30 Itali… -