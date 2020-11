LIVE Djokovic-Medvedev 3-6 2-5 | ATP Finals 2020 DIRETTA | il serbo servirà per rimanere nel match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Out il dritto lungolinea die due-point per il russo. 30-15 Affossa il rovescio incrociato il russo. 30-0 Fuori anche questo dritto di Nole, poco in palla questa sera. 15-0 Ace centrale di. A zerotiene il servizio Nole e ora, avanti 5-3, andrà a servire per il. 40-0 Rimane in campo il rovescio di, che prende la riga. 30-0 Out il dritto del russo in manovra. 15-0 Grande volée die niente da fare il recupero alla disperata di. Altro servizio molto efficace e 5-2 perche continua a dominare in battuta.andrà a servire per ...