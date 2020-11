LIVE Djokovic-Medvedev 3-6 0-2, ATP Finals 2020 DIRETTA: il russo conquista il break nel 2° set (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Controsmorzata ben fatta di Nole e palla del controbreak immediato nel 2° set. 30-30 Si va punto a punto e Djokovic gioca sulla riga per recuperare il break di ritardo. Scappa il dritto incrociato a Djokovic, errore provocato da un back infido del russo. 2-0 per Medvedev e sono 5 giochi consecutivi dal 3-3 pari del 1° set. Situazione molto favorevole per il tennista moscovita. Vantaggio Medvedev, ancora un non forzato di Djokovic (21 gratuiti). 40-40 Pesante il dritto lungolinea di Djokovic che scende ancora a rete e passante di rovescio in rete del russo. Vantaggio Medvedev Due errori gravi del serbo e palla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Controsmorzata ben fatta di Nole e palla del controimmediato nel 2° set. 30-30 Si va punto a punto egioca sulla riga per recuperare ildi ritardo. Scappa il dritto incrociato a, errore provocato da un back infido del. 2-0 pere sono 5 giochi consecutivi dal 3-3 pari del 1° set. Situazione molto favorevole per il tennista moscovita. Vantaggio, ancora un non forzato di(21 gratuiti). 40-40 Pesante il dritto lungolinea diche scende ancora a rete e passante di rovescio in rete del. VantaggioDue errori gravi del serbo e palla ...

SSportNetwork : #Tennis #ATPFinals #primoset #Mdvedev avanti 6-3 su #Djokovic! #live - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA di #Djokovic - #Medvedev, valido per la seconda giornata delle #NittoATPFinals (g… - OA_Sport : LIVE Djokovic-Medvedev, ATP Finals 2020 DIRETTA: in palio il primato del girone “Tokyo 1970” - infoitsport : ATP Finals 2020, il LIVE di lunedì 16 novembre: in campo Djokovic e Schwartzman - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Finals 2020 - Comincia la corsa di Novak Djokovic per la conquista del sesto trionfo al Master d… -