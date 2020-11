LIVE – Burgos-Brindisi 28-25 | basket Champions League 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 18 novembre 2020) San Pabloe Newsi sfidano nel recupero della prima giornata del gruppo H di FIBA. A sorpresa i padroni di casa sono inciampati nel loro debutto europeo, mentre i pugliesi che tanto bene stanno figurando in campionato sono riusciti ad iniziare con un successo. Alle ore 18.30 di mercoledì 18 novembre inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA28-25 11? – Comincia il secondo quarto. 10? – Il primo quarto termina 28-25. 8? – Horton allunga di nuovo per. 21-18. 5? – 2/2 di Rabaseda dalla lunetta. 14-9. 3? – Canestro di Rivero per il 9-5. 1? – SI COMINCIA! 18:25 – Buonasera, e benvenuti alla ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Burgos

Sportface.it

Il palinsesto sportivo che vedremo in tv oggi, mercoledì 18 novembre, per gli amanti dello Sport, per i malati da divano e telecomando ...San Pablo Burgos e New Basket Brindisi si sfidano nel recupero della prima giornata del gruppo H di FIBA Champions League 2020/2021. A sorpresa i padroni di casa sono inciampati n ...