LIVE – Brescia-Mornar Bar 75-71, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Palaleonessa la Germani Brescia ospita i montenegrini del Mornar Bar in occasione della ottava giornata del gruppo B di Eurocup 2020/2021. I lombardi sono attualmente ultimi con un bilancio negativo che li vede ad una sola vittoria. Si trovano invece quarti i montenegrini che sono ancora in lizza per il passaggio del turno. Alle ore 20.30 di mercoledì 18 novembre inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Brescia-BAR 75-71 39? – Timeut Brescia sul 75-71. 37? – Tripla di Chery che allunga. 71-68. 35? – 2/2 di Needham dalla lunetta. 65-63. 33? – Timeout Mornar Bar sul 63-57. 31? – Inizia l’ultimo quarto. 30? – Il terzo quarto termina 57-56. 28? – Ancora Pullen! 51-51. 26? – Accorcia le distanze Pullen. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Palaleonessa la Germaniospita i montenegrini delBar in occasione della ottava giornata del gruppo B di. I lombardi sono attualmente ultimi con un bilancio negativo che li vede ad una sola vittoria. Si trovano invece quarti i montenegrini che sono ancora in lizza per il passaggio del turno. Alle ore 20.30 di mercoledì 18 novembre inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA-BAR 75-71 39? – Timeutsul 75-71. 37? – Tripla di Chery che allunga. 71-68. 35? – 2/2 di Needham dalla lunetta. 65-63. 33? – TimeoutBar sul 63-57. 31? – Inizia l’ultimo quarto. 30? – Il terzo quarto termina 57-56. 28? – Ancora Pullen! 51-51. 26? – Accorcia le distanze Pullen. ...

zazoomblog : LIVE – Brescia-Mornar Bar 39-36 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Mornar #39-36 #Eurocup - _UmbraWitch : This is a “Due Galassie” by @francescacheeks stan account Ricordi del 2640 live a Brescia in attesa di poter ritor… - InterClubIndia : RT @Inter_Women: ?? | LIVE!-In diretta la Coppa Italia TIM VISION: le nostre #InterWomen sfidano il Brescia! Forza ragazze ????? - spartanmunich : RT @Inter_Women: ?? | LIVE!-In diretta la Coppa Italia TIM VISION: le nostre #InterWomen sfidano il Brescia! Forza ragazze ????? - navispazjali : RT @Inter_Women: ?? | LIVE!-In diretta la Coppa Italia TIM VISION: le nostre #InterWomen sfidano il Brescia! Forza ragazze ????? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brescia LIVE – Brescia-Mornar Bar 63-57, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it Coppa Italia femminile, Brescia-Inter 0-3: buona partenza per le nerazzurre

La partita Brescia - Inter del 18 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valido per la 2° giornata della Coppa Italia femminile, calcio d’inizio alle ore 20 ...

Serie B LIVE: positivi nella Reggina, le parole di Stepinski

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato ...

La partita Brescia - Inter del 18 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valido per la 2° giornata della Coppa Italia femminile, calcio d’inizio alle ore 20 ...Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato ...