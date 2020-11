LIVE – Brescia-Mornar Bar 39-36, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Palaleonessa la Germani Brescia ospita i montenegrini del Mornar Bar in occasione della ottava giornata del gruppo B di Eurocup 2020/2021. I lombardi sono attualmente ultimi con un bilancio negativo che li vede ad una sola vittoria. Si trovano invece quarti i montenegrini che sono ancora in lizza per il passaggio del turno. Alle ore 20.30 di mercoledì 18 novembre inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Brescia-BAR 39-36 20? – Il secondo quarto termina 39-36. 18? – Cline porta Brescia a +6. 36-30. 15? – Tripla di Pullen. 32-25. 13? – Dentro i tre liberi di Sehovic. 25-19. 11? – Comincia il secondo quarto. 10? – Il primo quarto termina 20-14. 6? – Cline per il nuovo sorpasso di Brescia. 11-10. 4? – ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Palaleonessa la Germaniospita i montenegrini delBar in occasione della ottava giornata del gruppo B di. I lombardi sono attualmente ultimi con un bilancio negativo che li vede ad una sola vittoria. Si trovano invece quarti i montenegrini che sono ancora in lizza per il passaggio del turno. Alle ore 20.30 di mercoledì 18 novembre inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA-BAR 39-36 20? – Il secondo quarto termina 39-36. 18? – Cline portaa +6. 36-30. 15? – Tripla di Pullen. 32-25. 13? – Dentro i tre liberi di Sehovic. 25-19. 11? – Comincia il secondo quarto. 10? – Il primo quarto termina 20-14. 6? – Cline per il nuovo sorpasso di. 11-10. 4? – ...

Inter_Women : ?? | LIVE!-In diretta la Coppa Italia TIM VISION: le nostre #InterWomen sfidano il Brescia! Forza ragazze ????? - _UmbraWitch : This is a “Due Galassie” by @francescacheeks stan account Ricordi del 2640 live a Brescia in attesa di poter ritor… - InterClubIndia : RT @Inter_Women: ?? | LIVE!-In diretta la Coppa Italia TIM VISION: le nostre #InterWomen sfidano il Brescia! Forza ragazze ????? - amicus_arcane : RT @Inter_Women: ?? | LIVE!-In diretta la Coppa Italia TIM VISION: le nostre #InterWomen sfidano il Brescia! Forza ragazze ????? - spartanmunich : RT @Inter_Women: ?? | LIVE!-In diretta la Coppa Italia TIM VISION: le nostre #InterWomen sfidano il Brescia! Forza ragazze ????? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brescia LIVE – Brescia-Mornar Bar 32-25, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it Coronavirus Lombardia, le ultime news e il bollettino con i casi di oggi 18 novembre. LIVE

Sono 182 i decessi legati al covid in Lombardia, in una giornata in cui sono stati effettuati 38.100 tamponi andando a scoprire 7.633 nuovi positivi, con un rapporto pari al 20% e in calo rispetto a i ...

Brescia – Venezia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brescia - Venezia del 21 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l'ottava giornata di Serie B ...

Sono 182 i decessi legati al covid in Lombardia, in una giornata in cui sono stati effettuati 38.100 tamponi andando a scoprire 7.633 nuovi positivi, con un rapporto pari al 20% e in calo rispetto a i ...La partita Brescia - Venezia del 21 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l'ottava giornata di Serie B ...