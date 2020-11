Live Bosnia-Italia 0-2 Diretta | traversa di Bernardeschi

RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - SkySport : #BosniaItalia 0-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - UEFAcom_it : ? GOL! | Belotti apre le marcature ???? Bosnia-Erzegovina ?? Italia ???? 0-1 ?? Segui la sfida di #UNL LIVE ?? - josedaniellopp : RT @RaiSport: GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le interviste… - Dulafive : Dentro Bernaminchia, giocatevi gol Bosnia live. -

Ultime Notizie dalla rete : Live Bosnia

39'st Italia che non affonda, anche perchè adesso la Bosnia è in inferiorità numerica. 37'st Doppio cambio per Evani: fuori i marcatori, Belotti e Berardi, dentro Lasagna e Bernardeschi. 36'st Piove ...79' - TRIPLO CAMBIO NELLA BOSNIA: entra Todorovic al posto di Kadusic, Rahmanovic per Tatar e Hadiz prende il posto di Prevljak. 77' - CAMBIO NELLA BOSNIA: Danilovic entra al posto di Pjanic. 76' - ...