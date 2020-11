Live Bosnia-Italia 0-0 Diretta | Belotti ancora pericoloso con un colpo di testa

ilcirotano : LIVE Bosnia-Italia 0-0: primo pallone per gli azzurri - - JosephSayah16 : RT @RaiSport: #BosniaItalia, #Evani ha scelto: tridente #Insigne, #Belotti, #Berardi La diretta streaming, i gol, gli highlighgts e le int… - zazoomblog : DIRETTA Bosnia-Italia Nations League 2020-2021 LIVE: Berardi dal 1? nel tridente con Insigne e Belotti! - #DIRETTA… - calciomercatoit : 5' Prima occasione per la Bosnia! Krunic da fuori, respinge Florenzi #BosniaItalia 0-0 LIVE - gemin_steven98 : RT @SkySport: Inizia #BosniaItalia, segui il LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Bosnia

La Gazzetta dello Sport

LIVE Bosnia-Italia 0-0: primo pallone per gli azzurri L’esterno d’attacco del Sassuolo titolare, in mezzo Jorginho, Barella e Locatelli. Bosniaci con diverse assenze causa Covid continua a leggere su ...E probabilmente Olanda, che come gli azzurri si gioca l'approdo alla Final Four questa sera. L'Italia deve vincere in Bosnia. Non una gara impossibile, a dire la verità: ma le insidie sono dietro ...