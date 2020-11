L’Italia resta in Afghanistan La linea della Difesa e della Nato

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La riduzione del contingente americano innon modifica (almeno fino al prossimo febbraio) l’impegno italiano nel Paese, attualmente pari a circa 800 unità, per lo più impegnate nella provincia occidentale di Herat. Lo ha spiegato questa mattina il ministroLorenzo Guerini, intervenuto di fronte alle Commissionidi See Camera per parlare del Documento programmatico pluriennale del dicastero. La decisione Usa (confermata ieri dal capo del Pentagono Christopher Miller) ha inevitabilmente indotto il titolare di palazzo Baracchini a fare un puntosituazione. I CONTATTI TRAE USA Un punto che è arrivata dopo la chiamata di questa mattina con il segretario generale ...