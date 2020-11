L’Italia presenta la sua nuova nazionale di cybersecurity (Di mercoledì 18 novembre 2020) TeamItaly, squadra nazionale italiana di CyberdefenderIl Laboratorio nazionale di cybersecurity del Cini ha presentato ufficialmente il nuovo TeamItaly, la nazionale italiana di cyberdefender. Allenata da Mario Polini, supervisionata da Gaspare Ferraro e capitanata da Andrea Biondo, la nazionale italiana di hacker etici è formata da Filippo Casarin, Nicolò Durisotto, Antonio Napolitano, Lorenzo Rossi, Stefano Alberto, Qian Matteo Chen, Antonio Groza, Riccardo Negri, Luca Sorace, Armando Bellante, Davide De Bona, Marco Ilardi, Dario Petrillo, Samuele Turci, Marco Bonelli, Domingo Dirutigliano, Michele Lizzit, Alessandro Righi e Riccardo Zanotto. Questi 20 hacker compongono la squadra nazionale italiana, hanno tutti un’età compresa tra i 16 e i 23 anni e sono stati ... Leggi su wired (Di mercoledì 18 novembre 2020) TeamItaly, squadraitaliana di CyberdefenderIl Laboratoriodidel Cini hato ufficialmente il nuovo TeamItaly, laitaliana di cyberdefender. Allenata da Mario Polini, supervisionata da Gaspare Ferraro e capitanata da Andrea Biondo, laitaliana di hacker etici è formata da Filippo Casarin, Nicolò Durisotto, Antonio Napolitano, Lorenzo Rossi, Stefano Alberto, Qian Matteo Chen, Antonio Groza, Riccardo Negri, Luca Sorace, Armando Bellante, Davide De Bona, Marco Ilardi, Dario Petrillo, Samuele Turci, Marco Bonelli, Domingo Dirutigliano, Michele Lizzit, Alessandro Righi e Riccardo Zanotto. Questi 20 hacker compongono la squadraitaliana, hanno tutti un’età compresa tra i 16 e i 23 anni e sono stati ...

