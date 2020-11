L’Italia è il terzo Paese al mondo per letalità del Coronavirus: 3,8 morti ogni 100 positivi. Dati peggiori solo in Messico e Iran (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/mondo) L’Italia è il terzo Paese al mondo per tasso di letalità del Coronavirus. Secondo i Dati della Johns Hopkins University di Baltimora, nel nostro Paese si registrano 3,8 decessi ogni 100 persone positive al Covid-19. Peggio delL’Italia fanno soltanto Messico (10) e Iran (5). Quanto agli altri Paesi europei, Regno Unito a parte (3,7), i Dati sono decisamente più bassi: in Germania, si registrano 1,6 decessi ogni 100 casi positivi, simile il dato dell’Olanda, mentre in Francia sono 2,2 e in Spagna 2,8. Il tasso di letalità del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020), ultime notizie del 18 novembre (Italia/è ilalper tasso didel. Secondo idella Johns Hopkins University di Baltimora, nel nostrosi registrano 3,8 decessi100 persone positive al Covid-19. Peggio delfanno soltanto(10) e(5). Quanto agli altri Paesi europei, Regno Unito a parte (3,7), isono decisamente più bassi: in Germania, si registrano 1,6 decessi100 casi, simile il dato dell’Olanda, mentre in Francia sono 2,2 e in Spagna 2,8. Il tasso didel ...

