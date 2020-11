L’Italia batte la Bosnia Erzegovina 2-0 e si qualifica alla Final Four di Nations League. Decidono Belotti e Berardi (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Italia si è qualificata alla Final Four della Nations League 2020-2021 di calcio. Gli azzurri hanno sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-0 allo Stadio Grbavica di Sarajevo e hanno così raggiunto l’obiettivo: primo posto nel gruppo A1 davanti a Polonia e Olanda (gli orange si sono imposti per 2-1 nello scontro diretto), con 12 punti all’attivo (frutto di tre vittorie e altrettanti pareggi). La nostra Nazionale prolunga la sua striscia di risultati utili consecutivi (17 vittorie, 5 pareggi) e il prossimo ottobre ospiterà gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dalla UEFA: tra Milano e Torino si assegnerà il trofeo, alla Final Four parteciperanno anche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020)si ètadella2020-2021 di calcio. Gli azzurri hanno sconfitto laper 2-0 allo Stadio Grbavica di Sarajevo e hanno così raggiunto l’obiettivo: primo posto nel gruppo A1 davanti a Polonia e Olanda (gli orange si sono imposti per 2-1 nello scontro diretto), con 12 punti all’attivo (frutto di tre vittorie e altrettanti pareggi). La nostra Nazionale prolunga la sua striscia di risultati utili consecutivi (17 vittorie, 5 pareggi) e il prossimo ottobre ospiterà gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dUEFA: tra Milano e Torino si assegnerà il trofeo,parteciperanno anche ...

