L’infermiera alla Cnn | “Ci sono pazienti in punto di morte che dicono ‘Il Covid non esiste | che malattia ho?’”

"Ho visto pazienti in punto di morte che non credono di avere il Covid" "Ci sono pazienti che muoiono dicendo 'Il Covid non esiste, che malattia ho?'". Così Jodi Doering, infermiera americana impegnata in prima linea nell'emergenza Coronavirus, in un'intervista televisiva alla Cnn. "La cosa più tragica è vederli morire increduli: continuano a dire che il coronavirus non esiste anche mentre li sta uccidendo. Le loro ultime parole a volte sono: dimmi la verità, che malattia ho?", continua l'operatrice sanitaria. L'infermiera Jodi Doering su Twitter ha ribadito: "Ho una notte di riposo dall'ospedale. Dato che sono sul divano con il ..."

