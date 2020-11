“L’immunità al Covid nei guariti potrebbe durare anni”: lo rivela uno studio americano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ottimistici i risultati ottenuti da un nuovo studio americano: “L’immunità al Covid-19 nei pazienti guariti potrebbe durare anni”. Speranza anche dal fronte della somministrazione dei vaccini. Forse un barlume di speranza: secondo un nuovo studio americano, pare che l’immunità al coronavirus possa durare anni – se non addirittura decenni. A riportare tale notizia è stato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ottimistici i risultati ottenuti da un nuovoal-19 nei pazienti. Speranza anche dal fronte della somministrazione dei vaccini. Forse un barlume di speranza: secondo un nuovo, pare che l’immunità al coronavirus possaanni – se non addirittura decenni. A riportare tale notizia è stato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

moneypuntoit : ?? Covid, l'immunità nei guariti potrebbe durare anni: lo studio ?? - lillydessi : «Covid, l'immunità nei guariti potrebbe durare anni». Lo studio che ridà speranza - PencoG : RT @Corriere: L’immunità al Covid potrebbe durare mesi, se non anni. Speranze da uno studio americano - liberainfo : RT @Corriere: L’immunità al Covid potrebbe durare mesi, se non anni. Speranze da uno studio americano - danielegabrieli : Pare (la certezza non c'è ancora) che l'immunità post COVID-19 possa durare più a lungo del previsto, potenzialment… -