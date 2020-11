Liga | crisi Covid e tetto salariale delle grandi dimezzato Ecco chi peggio tra Barcellona e Real

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Laha pubblicato ieri la nuova Salary Cap, ilche le prime due divisioni spagnole impongono ai club. Da diversi anni lapubblica le cifre che ogni club può spendere per gli stipendi della propria rosa, tecnici compresi. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport il confronto tra le ultime due stagioni, la 2019-20, pre-, e l’attuale, rende perfettamente l’idea della situazione. Il club più danneggiato è senz’altro il, che passa da 671,4 milioni di euro a 382,7, una riduzione del 43% del monte salari concesso dalla. I catalani erano la squadra diche più poteva pagare i propri giocatori, primato ora ceduto al Madrid che è passato in un anno da 641 a 468,5 milioni. Una riduzione del 27% ma la Casa Blanca ...

Nella giornata di ieri la Liga ha pubblicato i limiti di spesa per i club nella stagione 2020/21: ecco come funziona il "salary cap" del massimo campionato spagnolo.Dal Barcellona al Real Madrid, monte ingaggi da tagliare in maniera significativa. E sul mercato non ci saranno grandi acquisti, ma altri sfoltimenti ...