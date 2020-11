Leggere al tempo del covid, anche a Caserta la consegna a domicilio dei libri (Di mercoledì 18 novembre 2020) tempo di lettura: < 1 minutoArriva anche a Caserta la consegna a domicilio dei libri, in questo periodo in cui, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza covid, le biblioteche sono chiuse. Il “book delivery” sarà curata dalle associazioni che aderiscono al progetto “Biblioteca Bene Comune”, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro Per il Libro e la Lettura. Saranno più di 500 i testi inclusi nel catalogo dei titoli che verranno resi disponibili gratuitamente ai lettori; quest’ultimi potranno partecipare, sui canali del progetto, al sondaggio online “Il libro che vorrei”, e segnalare così il testo da ricevere a casa. I libri saranno consegnati dai volontari del Comitato Città Viva, capofila di Biblioteca Bene Comune, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)di lettura: < 1 minutoArrivaladei, in questo periodo in cui, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza, le biblioteche sono chiuse. Il “book delivery” sarà curata dalle associazioni che aderiscono al progetto “Biblioteca Bene Comune”, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro Per il Libro e la Lettura. Saranno più di 500 i testi inclusi nel catalogo dei titoli che verranno resi disponibili gratuitamente ai lettori; quest’ultimi potranno partecipare, sui canali del progetto, al sondaggio online “Il libro che vorrei”, e segnalare così il testo da ricevere a casa. Isarannoti dai volontari del Comitato Città Viva, capofila di Biblioteca Bene Comune, ...

