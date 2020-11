Legge di Bilancio bollinata, previsto fondo che anticipa le risorse europee. Il 25 novembre voto al Senato su un nuovo scostamento (Di mercoledì 18 novembre 2020) A un mese esatto dal primo varo “salvo intese” la Legge di Bilancio è stata bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato. Dopo la firma del presidente della Repubblica sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e approderà poi alla Camera per l’avvio dell’iter parlamentare con un ritardo da record. I tempi per l’approvazione del Parlamento – che quest’anno ha a disposizione per le proprie modifiche la cifra monstre di 800 milioni – sono a questo punto strettissimi e il provvedimento di 229 articoli sarà esaminato solo da Montecitorio. Mentre Palazzo Madama continuerà l’esame dei decreti Ristori uno e bis, in attesa del terzo: il prossimo 25 novembre infatti, come anticipato nei giorni scorsi, l’aula del Senato voterà un nuovo scostamento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) A un mese esatto dal primo varo “salvo intese” ladiè statadalla Ragioneria generale dello Stato. Dopo la firma del presidente della Repubblica sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e approderà poi alla Camera per l’avvio dell’iter parlamentare con un ritardo da record. I tempi per l’approvazione del Parlamento – che quest’anno ha a disposizione per le proprie modifiche la cifra monstre di 800 milioni – sono a questo punto strettissimi e il provvedimento di 229 articoli sarà esaminato solo da Montecitorio. Mentre Palazzo Madama continuerà l’esame dei decreti Ristori uno e bis, in attesa del terzo: il prossimo 25infatti, cometo nei giorni scorsi, l’aula delvoterà undi ...

