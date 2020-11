Le ultime email di Paty, il professore decapitato: «Sono stato frainteso» (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli scambi con i suoi colleghi poche ore prima dell’omicidio. Alcuni lo criticavano: «Il nostro collega ha dato argomenti agli islamisti e ha lavorato contro la laicità». Leggi su corriere (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli scambi con i suoi colleghi poche ore prima dell’omicidio. Alcuni lo criticavano: «Il nostro collega ha dato argomenti agli islamisti e ha lavorato contro la laicità».

eljuan32 : RT @Corriere: Le ultime email di Paty, il prof decapitato per le vignette di Maometto in classe: «Frainteso» - Splth32 : RT @Corriere: Le ultime email di Paty, il prof decapitato per le vignette di Maometto in classe: «Frainteso» - 731valetotto : RT @Corriere: Le ultime email di Paty, il prof decapitato per le vignette di Maometto in classe: «Frainteso» - Corriere : Le ultime email di Paty, il prof decapitato per le vignette di Maometto in classe: «Frainteso» - Corriere : Le ultime email di Paty, il prof decapitato per le vignette di Maometto in classe: «Fr... -

Ultime Notizie dalla rete : ultime email Francia, le ultime email di Samuel Paty, il professore decapitato: «Io, frainteso» Corriere della Sera Quasi mille casi in Calabria. Pandemia fuori controllo

Il bollettino diramato dalla regione dipinge un quadro a tinte fosche. Alto anche il numero dei morti: 10 nell'ultima giornata. Una cifra che porta il totale delle vittime a 197 da inizio epidemia. In ...

"Forlì sa usare la testa. È da primi posti"

Coach Dalmonte, commentatore della Supercoppa in tv e sul web, promuove il lavoro di Dell’Agnello. "Ma domenica occhio a Ferrara" ...

Il bollettino diramato dalla regione dipinge un quadro a tinte fosche. Alto anche il numero dei morti: 10 nell'ultima giornata. Una cifra che porta il totale delle vittime a 197 da inizio epidemia. In ...Coach Dalmonte, commentatore della Supercoppa in tv e sul web, promuove il lavoro di Dell’Agnello. "Ma domenica occhio a Ferrara" ...