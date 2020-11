Le teorie di complotto sul servizio di “La vita in diretta” nel reparto Covid e il paziente senza protezioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)La pagina Facebook Buffonate di Stato pubblica, il 17 novembre 2020 mattina, un video in cui viene mostrato un servizio televisivo de La vita In diretta (Rai2) presso un reparto Covid19. Secondo i gestori anonimi della pagina, seguita da 100 mila utenti, risulta strano che all’interno della stanza dell’ospedale ci sia un paziente senza protezioni. Un falso servizio? Questa è l’insinuazione che lancia pagina Facebook, deridendo il tutto con l’ausilio di diversi audio dove si sentono risate scomposte. Il problema è che non c’è niente da ridere e gli autori del video ignorano la realtà dei fatti alimentando ulteriore disinformazione e le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)La pagina Facebook Buffonate di Stato pubblica, il 17 novembre 2020 mattina, un video in cui viene mostrato untelevisivo de LaIn diretta (Rai2) presso un19. Secondo i gestori anonimi della pagina, seguita da 100 mila utenti, risulta strano che all’interno della stanza dell’ospedale ci sia un. Un falso? Questa è l’insinuazione che lancia pagina Facebook, deridendo il tutto con l’ausilio di diversi audio dove si sentono risate scomposte. Il problema è che non c’è niente da ridere e gli autori del video ignorano la realtà dei fatti alimentando ulteriore disinformazione e le ...

