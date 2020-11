Le regioni a rischio Zona Rossa

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza, starebbe valutando un passaggio allaper alcune. Al momento quelle asono la Puglia, Liguria e Basilicata. Queste al momento si trovano all’interno dellaarancione. Per il Veneto che si trova inGialla, potrebbe dover passare allaarancione. Al momento il Friuli Venezia Giulia non dovrebbe cambiaree restare in Area Arancione, Sono valutazione fatte sulla base degli ultimi dati comunicati dall’Istituto superiore di sanità che tengono conto di numerosi indicatori, come l’indice Rt sui territori o i posti letto disponibili negli ospedali e nelle terapie intensive. dati al 18 novembre

Uno studio dell’agenzia per i servizi sanitari regionali Agenas mostra come, nel giro di una settimana, le Regioni a rischio sul fronte delle terapie intensive sono passate da 10 a 17. Per il Minister ...Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha fissato per giovedì 19 novembre alle 16 il vertice tra le regioni e il governo centrale.