Le ipotesi sulle prime riaperture a macchie, da Pavia e Cosenza: quali sono le province in zona rossa che possono sperare (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)sono giorni di attesa e pressione da parte dei governatori nei confronti del governo e degli esperti dell’Iss, che entro venerdì prossimo concluderanno l’analisi degli ultimi dati sulla pandemia di Coronavirus dalle varie regioni che potrebbero rivedere la colorazione della mappa nelle tre fasce di rischio, come stabilito dall’ultimo Dpcm. Il principio più volte ripetuto dagli esperti è che passare dalla zona gialla a quella arancione o rossa è un processo più rapido dell’inverso. Ma i presidenti delle Regioni sono tornati alla carica chiedendo nuovi allentamenti, forti soprattutto dell’ultimo report preparato dalla fondazione Bruno Kessler di Trento e messo a disposizione della Cabina di regia. Da ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)giorni di attesa e pressione da parte dei governatori nei confronti del governo e degli esperti dell’Iss, che entro venerdì prossimo concluderanno l’analisi degli ultimi dati sulla pandemia di Coronavirus dalle varie regioni che potrebbero rivedere la colorazione della mappa nelle tre fasce di rischio, come stabilito dall’ultimo Dpcm. Il principio più volte ripetuto dagli esperti è che passare dallagialla a quella arancione oè un processo più rapido dell’inverso. Ma i presidenti delle Regionitornati alla carica chiedendo nuovi allentamenti, forti soprattutto dell’ultimo report preparato dalla fondazione Bruno Kessler di Trento e messo a disposizione della Cabina di regia. Da ...

CosimoBellavita : @RAFALOCA1 @Cartabellotta Io invece penso che gli imbecilli, pur provando a nascondersi dietro l’anonimato, siano q… - imballoionico : @emmevilla Domanda: quali ipotesi sulle cause del rallentamento? Perché se il rallentamento è iniziato a fine ottob… - diabolicus23 : @ferrazza Io aspetto con ansia qualche info in più sulle motivazioni che permettono a Moderna temperature più eleva… - univca : NON PERDETE @UnioneSarda di oggi:tre docenti di UniCa conversano con Mauro Madeddu sulle ipotesi in campo per il pr… - SASam1714 : RT @LaStampa: Volete vedere che farà più scalpore il divorzio Donald-Melania di quello Trump–America? Già le cronache gossip sono ricche di… -