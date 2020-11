comunealassio : Le Gallette di Santa Caterina distribuite nelle Parrocchie -

Ultime Notizie dalla rete : Gallette Santa

AlbengaCorsara News

Alassio | La confraternita di S. Caterina di Alessandria ha un’esistenza quasi millenaria. Padre Francesco Maria Giancardi, storico alassino, colloca la sua ...L'assessore Fabio Macheda: "In questo momento è importante mantenere le tradizioni in tutte le loro forme: anche le De.Co. possono giocare un ruolo per evocare consapevolezza e appartenenza" ...