Le dichiarazioni post Bosnia-Italia dei protagonisti azzurri

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 19 novembre 2020) Questa sera l’è definitivamente tornata grande! Il successo per 0-2 in casa dellainfatti ci ha regalato la qualificazione alla final four di Nations League, dove l’si giocherà il trofeo contro Belgio, Francia e Spagna, vale a dire l’élite del calcio europeo e Mondiale. Nelsono arrivate le parole di grande gioia e soddisfazione dei. LA COMMOZIONE DI EVANI: Anche in questa partita, come nelle due precedenti, Evani ha diretto dalla panchina la Nazionale alo dell’assente Mancini. Queste le parole del vice CT a nel: “Sarà bello confrontarci con queste realtà, si parla delle migliori d’Europa e non vediamo l’ora per vedere ...