Le banche vogliono più cybersicurezza | la politica no

Il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, ha affermato che bisogna prepararsi anche all'imprevedibile, come l'eventualità di una "pandemia informatica" che riguardi Internet. Ha ragione da vendere. La notizia, battuta dalle agenzie, arriva nello stesso giorno in cui il governo decide di stralciare dalla Finanziaria l'articolo sull'istituzione di una Fondazione per la cybersicurezza coordinata dal Presidente del consiglio. Idea già presente nel decreto Gentiloni del 2017 che all'epoca vide l'opposizione dei Cinquestelle perché "troppo orientata al privato" e che stavolta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Patuelli a questo proposito ha detto che le banche sono impegnate, con “assai ingenti” investimenti “diretti ed indiretti”, per la sicurezza tecnologica. Probabilmente si riferisce alla notizia del ...

