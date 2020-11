Lazio, tegola Milinkovic-Savic: è positivo al coronavirus (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non arrivano buone notizie per la Lazio e per Simone Inzaghi. Dalla Serbia, ecco la batosta: Sergej Milinkovic-Savic è risultato positivo al coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi fatto in nazionale.Ad annunciarlo è stata la stessa federazione serba sul proprio sito ufficiale. Un'altra tegola dalle Nazionali che, visti i recenti casi che stanno coinvolgendo diversi calciatori, andavano assolutamente evitate in un momento storico simile. Per la Lazio si tratta dell'ennesimo caso di Covid senza contare l'incertezza sulla vicenda legata a Ciro Immobile ancora positivo dopo diversi test effettuati.caption id="attachment 710871" align="alignnone" width="600" Milinkovic-Savic (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non arrivano buone notizie per lae per Simone Inzaghi. Dalla Serbia, ecco la batosta: Sergejè risultatoaldopo l'ultimo giro di tamponi fatto in nazionale.Ad annunciarlo è stata la stessa federazione serba sul proprio sito ufficiale. Un'altradalle Nazionali che, visti i recenti casi che stanno coinvolgendo diversi calciatori, andavano assolutamente evitate in un momento storico simile. Per lasi tratta dell'ennesimo caso di Covid senza contare l'incertezza sulla vicenda legata a Ciro Immobile ancoradopo diversi test effettuati.caption id="attachment 710871" align="alignnone" width="600"(getty images)/caption ITA Sport Press.

