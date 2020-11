Lazio, Milinkovic-Savic positivo al Covid. Il comunicato della Serbia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arriva l’ufficialità tramite il sito ufficiale della nazionale serba, Milinkovic Savic è risultato positivo al Covid-19 nei test prepartita. Questa sera la Serbia è impegnata in Nations League contro la Russia. Questo il comunicato: “Il giorno prima della partita contro la Russia, durante i regolari test per il virus Covid-19, si è scoperto che altri tre giocatori erano positivi. Si tratta di Sergej Milinkovi? – Savi?, Darko Lazovi? e ?or?e Nikoli?. Insieme a loro, un fisioterapista è positivo per Covid-19. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi. Come nel caso di Luka Milivojevic, la squadra medica ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arriva l’ufficialità tramite il sito ufficialenazionale serba,è risultatoal-19 nei test prepartita. Questa sera laè impegnata in Nations League contro la Russia. Questo il: “Il giorno primapartita contro la Russia, durante i regolari test per il virus-19, si è scoperto che altri tre giocatori erano positivi. Si tratta di Sergej Milinkovi? – Savi?, Darko Lazovi? e ?or?e Nikoli?. Insieme a loro, un fisioterapista èper-19. Per quanto riguarda gli altri componentiNazionale e dello staff professionale, i risultati sono negativi. Come nel caso di Luka Milivojevic, la squadra medica ...

