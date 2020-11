Lazio, Milinkovic-Savic positivo al Covid-19 con la Nazionale serba (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sergej Milinkovic-Savic è positivo al Coronavirus. A darne notizia è la Federcalcio serba attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. “La squadra medica della Federcalcio serba ha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli Uefa e del governo della Repubblica della Serbia – si legge nella nota -, in modo che tutti e tre i membri della squadra Nazionale e il fisioterapista abbiano lasciato il centro sportivo Stara Pazova per andare in isolamento”. Un duro colpo per la Lazio che ora dovrà fare a meno del suo “sergente” in attesa della sua guarigione dal virus. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sergejal Coronavirus. A darne notizia è la Federcalcioattraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. “La squadra medica della Federcalcioha agito immediatamente in conformità con le misure e i protocolli Uefa e del governo della Repubblica della Serbia – si legge nella nota -, in modo che tutti e tre i membri della squadrae il fisioterapista abbiano lasciato il centro sportivo Stara Pazova per andare in isolamento”. Un duro colpo per lache ora dovrà fare a meno del suo “sergente” in attesa della sua guarigione dal virus. SportFace.

