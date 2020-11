Lazio, altro colpo di scena Immobile: tampone negativo, domani in Paideia per l’idoneità? (Di giovedì 19 novembre 2020) Ciro Immobile di nuovo negativo al tampone Covid. L’ennesimo colpo di scena nel balletto di tamponi per l’attaccante biancoceleste, che per domani mattina ha fissato una nuova visita in clinica Paideia per ottenere la tanto agognata idoneità. L’attaccante biancoceleste si è sottoposto a tamponi a oltranza, quello di ieri sera era risultato negativo ma stamattina al nuovo test è risultato nuovamente positivo e per questo aveva annullato le visite previste. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Cirodi nuovoalCovid. L’ennesimodinel balletto di tamponi per l’attaccante biancoceleste, che permattina ha fissato una nuova visita in clinicaper ottenere la tanto agognata idoneità. L’attaccante biancoceleste si è sottoposto a tamponi a oltranza, quello di ieri sera era risultatoma stamattina al nuovo test è risultato nuovamente positivo e per questo aveva annullato le visite previste. SportFace.

