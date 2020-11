Lazard Italia in perdita per 4,1 milioni nel 2019 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lazard bilancio 2019 – E’ stato un 2019 deludente quello della banca d’affari Italiana Lazard, presieduta da Carlo Salvatori e guidata da Marco Samaja. Qualche giorno fa, l’assemblea degli azionisti di Lazard Italy e Lazard Group ha archiviato il bilancio dello scorso anno chiuso con una perdita di 4,1 milioni (utile di 14,4 milioni nel L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020)bilancio– E’ stato undeludente quello della banca d’affarina, presieduta da Carlo Salvatori e guidata da Marco Samaja. Qualche giorno fa, l’assemblea degli azionisti diItaly eGroup ha archiviato il bilancio dello scorso anno chiuso con unadi 4,1(utile di 14,4nel L'articolo

Si è chiuso con un rosso il 2019 di Lazard. La banca d'affari è advisor della Lega Serie A nell'operazione per l'ingresso dei fondi d'investimento nella media company.

