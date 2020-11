L’Ats Milano: “Disponibilità ridottissime di vaccino antinfluenzale per over 65, non sappiamo quando ci saranno rifornimenti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) A Milano ci sono pochissimi vaccini disponibili per gli over 65, la fascia a maggior rischio, e non si sa quando arriveranno nuovi rifornimenti. E’ quello che emerge da una mail inviata ai medici da Valeria Ferretti, dirigente di Ats Milano, reso noto dalla consigliera regionale del Pd Carmela Rozza. “Al momento attuale tutta la filiera distributiva del vaccino antinfluenzale per ATS Milano presenta disponibilità ridottissime di vaccino over 65, e non presenta altre disponibilità di altri vaccini antinfluenzali o pneumococcici”, scrive Ferretti. “Non è stato comunicato al momento quando vi potranno essere ulteriori rifornimenti di vaccino”. Poco dopo la diffusione della notizia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Aci sono pochissimi vaccini disponibili per gli65, la fascia a maggior rischio, e non si saarriveranno nuovi rifornimenti. E’ quello che emerge da una mail inviata ai medici da Valeria Ferretti, dirigente di Ats, reso noto dalla consigliera regionale del Pd Carmela Rozza. “Al momento attuale tutta la filiera distributiva delper ATSpresenta disponibilitàdi65, e non presenta altre disponibilità di altri vaccini antinfluenzali o pneumococcici”, scrive Ferretti. “Non è stato comunicato al momentovi potranno essere ulteriori rifornimenti di”. Poco dopo la diffusione della notizia, ...

