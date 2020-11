Latina | prima il divieto di avvicinamento poi i domiciliari | ma continuava a perseguitare l’ex moglie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella serata di ieri i poliziotti della Questura di, nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, intervenivano in una via del centro cittadino su richiesta di una donna, che segnalava al 113 la presenza del suo ex coniuge, C.C., di anni 50, pregiudicato, proprio sotto la sua abitazione. La stessa, in forte stato di agitazione, raccontava chemarito era stato allontanato dall’A.G. dalla casa familiare per “maltrattamenti in famiglia” e successivamente posto al regime degli arrestipresso un’altra abitazione, poiché non ottemperante aldialconiuge. I poliziotti nel frattempo giunti sul posto, non trovandolo si portavano presso la sua abitazione ove non era presente. Immediatamente scattava la ricerca del 50enne ...