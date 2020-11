Latina | immigrati clandestini afferrano un anziano per le braccia e lo immobilizzano per rapinarlo

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Anziani presi di mira ada duemarocchini, di 18 e 20 anni, entrambi irregolari. La prima vittima, un uomo di oltre 80 anni che era tranquillamente seduto su una panchina . Gli aggressori hanno notato un borsello che aveva a tracolla e hanno deciso di prenderselo. L’azione è stata particolarmente violenta. Infatti, un immigrato ha afferrato l’e gli ha bloccato letenendolo fermo. L’altro gli ha sfilato il borsello. Attimi di terrore per l’ottantenne, che si è visto perso., il tentativo di rapina anche a una donna La pattuglia della polizia ha immediatamente dato il via alle indagini, giungendo sul posto. Alcuni passanti hanno visto i due rapinatori nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale Goretti. Gli agenti, ...

Giornata movimentata, quella di ieri, per due delinquenti nordafricani autori di una rapina e di un tentato furto a Latina, ai danni di altrettanti anziani. I due, B.M. e A.R. rispettivamente di 20 e ...