Lapadula | “Penso al risultato della squadra | il gol viene dopo”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Gianluca, ora con impegnato con la Nazionale del Perù, ha rilasciato un’intervista dopo gli impegni per la qualificazione al Mondiale: “Non è un momento facile – ha detto l’attaccante del Benevento – abbiamo subito due sconfitte nelle ultime partite ma credo che laabbia giocato bene, soprattutto contro l’Argentina. Spero di aiutare questache è già molto forte, sono triste per ilma ci tengo a ringraziare tutti per avermi accolto così bene. La strada è ancora molto lunga, siamo una famiglia e nei momenti difficili le famiglie si rialzano. Prima del gol devo aiutare la, questa è la mia mentalità.” Foto: twitter personale L'articolo proda Alfredo Pedullà.