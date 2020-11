Lancia sassi alla ex e al nuovo fidanzato e sfonda la porta di casa: 30enne denunciato (Di mercoledì 18 novembre 2020) Colpisce in più occasioni con calci e pugni l'ex compagna, nei guai un 40 enne di Chieti recidivo 14 agosto 2020 Appostamenti sotto casa della ex, minacce e più di 100 chiamate al giorno: scatta il ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 18 novembre 2020) Colpisce in più occasioni con calci e pugni l'ex compagna, nei guai un 40 enne di Chieti recidivo 14 agosto 2020 Appostamenti sottodella ex, minacce e più di 100 chiamate al giorno: scatta il ...

chietinotizie : Lancia sassi alla ex ed al nuovo compagno: scatta il divieto di avvicinamento alla donna - peppiniellopz : RT @autocostruttore: Lancia sassi ai medici e sputa contro poliziotti a Verona. Divieto di dimora per un nordafricano. ???? - LgxvtbxPItEqSP7 : RT @autocostruttore: Lancia sassi ai medici e sputa contro poliziotti a Verona. Divieto di dimora per un nordafricano. ???? - autocostruttore : Lancia sassi ai medici e sputa contro poliziotti a Verona. Divieto di dimora per un nordafricano. ???? - larenait : Momenti di tensione sabato sera in viale Venezia a Verona -