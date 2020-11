Lamborghini Huracán STO - In pista con la coupé di SantAgata - VIDEO (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono a Nardò, l'area 51 dell'automotive - ma un po' più allegra perché si trova in Salento anziché nel deserto - per un'esclusiva giornata di test con quella che sarà la massima espressione della Lamborghini Huracán. E uso il futuro perché quello che ho avuto modo di provare, lo scorso ottobre, era ancora un prototipo di sviluppo molto vicino al modello di serie, che debutterà soltanto nel 2021. L'acronimo che caratterizza la vettura, STO, non è più un segreto e proprio oggi la Lamborghini ha svelato le sue forme definitive. Da cui si evince, piuttosto chiaramente, la stretta parentela di questa hypercar con i modelli da corsa. Vedo non vedo. Ecco allora che, con le fotocamere del mio smartphone rigorosamente tappate da adesivi, sono qui per ammirare i risultati del travaso dalle corse alla produzione. Perché di questo si tratta. STO, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono a Nardò, l'area 51 dell'automotive - ma un po' più allegra perché si trova in Salento anziché nel deserto - per un'esclusiva giornata di test con quella che sarà la massima espressione della. E uso il futuro perché quello che ho avuto modo di provare, lo scorso ottobre, era ancora un prototipo di sviluppo molto vicino al modello di serie, che debutterà soltanto nel 2021. L'acronimo che caratterizza la vettura, STO, non è più un segreto e proprio oggi laha svelato le sue forme definitive. Da cui si evince, piuttosto chiaramente, la stretta parentela di questa hypercar con i modelli da corsa. Vedo non vedo. Ecco allora che, con le fotocamere del mio smartphone rigorosamente tappate da adesivi, sono qui per ammirare i risultati del travaso dalle corse alla produzione. Perché di questo si tratta. STO, ...

