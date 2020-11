Lamborghini Huracán STO, dalla pista alla strada (Di mercoledì 18 novembre 2020) Svelata oggi la Lamborghini Huracán STO (Super Trofeo Omologata), nuova supersportiva della casa di Sant’Agata Bolognese. Prestazioni da paura garantite dall’utilizzo di tecnlogie sviluppate direttamente nelle competizioni a cui il marchio del Toro prende parte, Lamborghini Super Trofeo in primis. Lamborghini Huracán STO, aerodinamica da paura Ciò che più colpisce in questa nuova Huracán è senz’ombra di dubbio l’aerodinamica. Ripresa la soluzione del “cofango”, che unisce in un unico elemento cofano anteriore, parafanghi e paraurti, ispirato dalla Miura e già adottato sulla Sesto Elemento. Ancor più interessante forse il posteriore: parafango derivato dalla Huracán Super Trofeo EVO per ridurre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Svelata oggi laSTO (Super Trofeo Omologata), nuova supersportiva della casa di Sant’Agata Bolognese. Prestazioni da paura garantite dall’utilizzo di tecnlogie sviluppate direttamente nelle competizioni a cui il marchio del Toro prende parte,Super Trofeo in primis.STO, aerodinamica da paura Ciò che più colpisce in questa nuovaè senz’ombra di dubbio l’aerodinamica. Ripresa la soluzione del “cofango”, che unisce in un unico elemento cofano anteriore, parafanghi e paraurti, ispiratoMiura e già adottato sulla Sesto Elemento. Ancor più interessante forse il posteriore: parafango derivatoSuper Trofeo EVO per ridurre ...

fainformazione : VIDEO - Lamborghini Huracan STO: in pista con il prototipo LAMBORGHINI HURUCAN STO: IN PISTA CON IL PROTOTIPO - 'S… - fainfosport : VIDEO - Lamborghini Huracan STO: in pista con il prototipo LAMBORGHINI HURUCAN STO: IN PISTA CON IL PROTOTIPO - 'S… - dacquistonow : All new Lamborghini STO #lamborghini #lamborghinisto #sto #lamborghinihuracan #huracan #dacquisto #dacquistonow… - HDmotori : Lamborghini Huracán STO, la nuova supercar ispirata alla vetture da corsa - ilmessaggeroit : #lamborghini, dalla pista alla strada ecco #Huracán STO. Deriva dalla #trofeo, prestazioni top e am... -

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini Huracán Lamborghini Huracán STO: prestazioni, primo contatto, video - Quattroruote.it Quattroruote