L’Amazon criminale | l’emporio italiano del dark web | armi e droga in vendita

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Arrivata la condanna per gli amministratori dell'”Amazon”: ai tre indagati per il caso del “Berlusconi Market” spettano 4 anni e 12 mesi di sorveglianza speciale. Il sito e-commerce illegale aveva contatti con l’Isis. Erano state definite “sofisticate”, le indagini tecniche messe in atto nel mondo delWeb. In particolare, lo scorso autunno era L'articolo proviene da www.meteoweek.com.