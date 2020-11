L’Alligatore, la serie tratta da uno dei più bei romanzi hard boiled italiani (Di mercoledì 18 novembre 2020) Può una serie raccontare una storia hard boiled a ritmo blues? Se si chiama L’Alligatore, può eccome. Parliamo dell’attesa serie firmata da Daniele Vicari e Emanuele Scaringi che porta in tv il personaggio di Marco Buratti – per tutti L’Alligatore – nato dalla penna di Massimo Carlotto e divenuto negli anni popolare tra i lettori italiani. L’ex cantante che dopo sette anni di carcere da innocente si reinventa detective senza licenza viene interpretato da Matteo Martari, già ammirato nei panni di Luigi Tenco in Fabrizio De Andrè – Principe Libero, del magistrato Buffardi ne I bastardi di Pizzofalcone e del banchiere fiorentino Francesco de’ Pazzi nella serie I Medici. Questa volta presta corpo e voce a un uomo disincantato, fascinoso e in debito con la ... Leggi su wired (Di mercoledì 18 novembre 2020) Può unaraccontare una storiaa ritmo blues? Se si chiama, può eccome. Parliamo dell’attesafirmata da Daniele Vicari e Emanuele Scaringi che porta in tv il personaggio di Marco Buratti – per tutti– nato dalla penna di Massimo Carlotto e divenuto negli anni popolare tra i lettori. L’ex cantante che dopo sette anni di carcere da innocente si reinventa detective senza licenza viene interpretato da Matteo Martari, già ammirato nei panni di Luigi Tenco in Fabrizio De Andrè – Principe Libero, del magistrato Buffardi ne I bastardi di Pizzofalcone e del banchiere fiorentino Francesco de’ Pazzi nellaI Medici. Questa volta presta corpo e voce a un uomo disincantato, fascinoso e in debito con la ...

