L'alleanza con De Magistris spacca Forza Italia: De Siano contrario, Lanzotti media

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Forza Italia è tutt'altro che compatta sull'ipotesi di sostegno all'amministrazione comunale di Napoli, guidata da Luigi De Magistris. La pressione degli elettori azzurri, contrarissimi a questa scelta, sta facendo vacillare anche il fronte dei "Forza De Magistris", capitanati da Fulvio Martusciello e Stefano Caldoro. I due sono convinti che tenere in piedi il sindaco, ormai privo di maggioranza, serva ad arginare lo strapotere di Vincenzo De Luca, in vista delle comunali. Sul fronte della coerenza, è invece fermo il coordinatore regionale, Domenico De Siano, secondo il quale Forza Italia non può permettersi di intestarsi una operazione così spericolata come il sostegno a De Magistris, che ...

