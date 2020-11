L'allarme dei medici campani: 'Stremati dal Covid, iniziamo a dover scegliere chi curare' (Di mercoledì 18 novembre 2020) A raccontare la gravità della situazione è Pierino Di Silverio, componente dell'esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionale campania: 'Ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020) A raccontare la gravità della situazione è Pierino Di Silverio, componente dell'esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionalea: 'Ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di ...

Tg3web : A due giorni dalla Giornata mondiale per l'infanzia, l'Unicef lancia l'allarme sulle conseguenze della pandemia di… - myrtamerlino : Arriva l'allarme dei medici di base italiani: 'Mancano le dosi del #vaccinoantinfluenzale, in #Lombardia e #Sicilia… - alexbarbera : Leggo dell’allarme per l’aumento dei contagi in Svezia. Apro il sito dell’Oms con i dati aggiornati a ieri. La curv… - infoitinterno : 'Campania stremata dal Covid, iniziamo a dover scegliere chi curare': l'allarme dei medici - affariroma : #Coronavirus Lazio, allarme #zonarossa. Impennata dei contagi: 2866 nuovi casi - -

Ultime Notizie dalla rete : allarme dei Allarme dei medici: “A rischio i cardiopatici se chiudiamo i reparti per far posto al Covid” La Stampa Ricoveri, l’allarme dell’Agenas: soglia critica superata in 16 regioni. In Campania 34% dei posti occupati in terapia intensiva

Un quadro assai preoccupante quello che emerge dai dati dell’Agenas, l’agenzia per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 17 novembre. Sempre più pazienti Covid nelle terapie intensive. Molto al ...

Nessun colpevole per i morti nell’alluvione del 2015: inchiesta archiviata

Nessun colpevole per la drammatica alluvione del 14 settembre 2015 che costò la vita Filippo e Luigi Agnelli e alla guardia giurata Luigi Albertelli. Accogliendo la richiesta del sostituto procuratore ...

Un quadro assai preoccupante quello che emerge dai dati dell’Agenas, l’agenzia per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 17 novembre. Sempre più pazienti Covid nelle terapie intensive. Molto al ...Nessun colpevole per la drammatica alluvione del 14 settembre 2015 che costò la vita Filippo e Luigi Agnelli e alla guardia giurata Luigi Albertelli. Accogliendo la richiesta del sostituto procuratore ...