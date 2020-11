L’allarme dei medici campani: “Cominciamo a dover scegliere chi curare e chi no” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci sono due narrazioni, in piedi. Quella ufficiale della Regione campania, per la quale la sanità regionale non è al collasso. E quella degli operatori sanitari (e dei pazienti) che si trovano sempre più in difficoltà davanti alle ospedalizzazioni da Covid. Repubblica.it riporta le parole di Pierino Di Silverio, componente dell’esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionale campania, all’Adnkronos, che suonano particolarmente allarmanti: “La campania è allo stremo, ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di colleghi che dicono tutti la stessa cosa: non ce la facciamo più, non è vero che abbiamo ancora posti letto disponibili per pazienti Covid. Cominciamo a dover scegliere chi curare e chi no“. Il rappresentante del sindacato dei medici del Servizio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ci sono due narrazioni, in piedi. Quella ufficiale della Regionea, per la quale la sanità regionale non è al collasso. E quella degli operatori sanitari (e dei pazienti) che si trovano sempre più in difficoltà davanti alle ospedalizzazioni da Covid. Repubblica.it riporta le parole di Pierino Di Silverio, componente dell’esecutivo Anaao-Assomed nazionale e vice segretario regionalea, all’Adnkronos, che suonano particolarmente allarmanti: “Laa è allo stremo, ogni giorno ricevo centinaia di messaggi di colleghi che dicono tutti la stessa cosa: non ce la facciamo più, non è vero che abbiamo ancora posti letto disponibili per pazienti Covid. Cominciamo achie chi no“. Il rappresentante del sindacato deidel Servizio ...

