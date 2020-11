L’allarme dei centri commerciali: siamo in ginocchio, ogni giorno perdiamo il 60% di clienti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Allarme dalla grande distribuzione. Il lockdown soft manda in tilt anche i grandi centri commerciali, non solo i piccoli esercenti. “I dati che abbiamo, anche dove siamo aperti, parlano di un 50-60% di ingressi in meno tutti i giorni. Con un aggravante. Comunque i centri commerciali stanno mantenendo aperto a beneficio dei cittadini i servizi essenziali”. E’ L’allarme di Roberto Zoia, presidente del Consiglio nazionale dei centri commerciali. Sos dei centri commerciali: siamo in ginocchio “Tenere aperto un centro commerciale perché c’è il supermercato significa sanificarlo. Pulirlo, vigilarlo. Quindi le spese fisse ci sono. Ma solo per tenere aperto una piccola parte. Di fatto, non ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Allarme dalla grande distribuzione. Il lockdown soft manda in tilt anche i grandi, non solo i piccoli esercenti. “I dati che abbiamo, anche doveaperti, parlano di un 50-60% di ingressi in meno tutti i giorni. Con un aggravante. Comunque istanno mantenendo aperto a beneficio dei cittadini i servizi essenziali”. E’di Roberto Zoia, presidente del Consiglio nazionale dei. Sos deiin“Tenere aperto un centro commerciale perché c’è il supermercato significa sanificarlo. Pulirlo, vigilarlo. Quindi le spese fisse ci sono. Ma solo per tenere aperto una piccola parte. Di fatto, non ...

