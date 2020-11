Lady Diana, spunta una lettera che fa tremare la famiglia reale (Di mercoledì 18 novembre 2020) La vita di Lady Diana è sempre stata incessantemente sotto i riflettori. Numerosi gli aneddoti che nel corso degli anni sono trapelati proprio sulla principessa del Popolo, tra cui una lettera a lei indirizzata dal Principe Filippo. La lettera del Principe Filippo a Lady Diana Convolati a nozze il 29 luglio 1981, il principe Carlo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) La vita diè sempre stata incessantemente sotto i riflettori. Numerosi gli aneddoti che nel corso degli anni sono trapelati proprio sulla principessa del Popolo, tra cui unaa lei indirizzata dal Principe Filippo. Ladel Principe Filippo aConvolati a nozze il 29 luglio 1981, il principe Carlo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

flamanc24 : RT @RollingStoneita: Ovvero: per #EmmaCorrin , l’attrice rivelazione della quarta stagione della serie. «Per il mio cane, lui era una perso… - dobbyeelfo : Non la penso come voi su lady diana sorry not sorry - corradone69 : RT @gandolag: Tranquilli. Se #MelaniaTrump divorzia, per il Cid (club intelligenti per decreto) diventa lady Diana. #Melancholia #Sietebana… - Pino__Merola : The Crown, Lady Diana e Emma Corrin: i look nella realtà e nella serie tv a confronto - Astrocolo : Grande botto alla curva giù in Francia, in Inghilterra c'è un morto in più, biondo il capello e rosa la guancia, Di… -