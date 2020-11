La tempesta tropicale Iota attraversa l’Honduras e raggiunge El Salvador: salgono a 10 i morti in America Centrale [FOTO] (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo La tempesta tropicale Iota attraversa l’Honduras e raggiunge El Salvador: salgono a 10 i morti in America Centrale FOTO MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo LaEla 10 iinMeteoWeb.

HUNTER1578 : RT @BreakingNewsIT1: New post in Breaking News - ITALIA: #ULTIMAORA Honduras: in arrivo forte tempesta tropicale Iota Nelle prossime o… - BreakingNewsIT1 : New post in Breaking News - ITALIA: #ULTIMAORA Honduras: in arrivo forte tempesta tropicale Iota Nelle prossim… - KGBrepellent : RT @Jasmin04774428: L'America Centrale dopo l'uragano 'ETA'. Si trova affrontare questa nuova TEMPESTA TROPICALE l'uragano 'IOTA' soprattut… - Jasmin04774428 : L'America Centrale dopo l'uragano 'ETA'. Si trova affrontare questa nuova TEMPESTA TROPICALE l'uragano 'IOTA' sopra… - apalma67 : RT @Emergenza24: UPDATE [16.11-11:00] #Nicaragua #Honduras preoccupazione per passaggio TEMPESTA TROPICALE #IOTA (possibile passaggio a #UR… -