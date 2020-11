La storia del Tiramisù fra leggenda e realtà

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il famoso dolce Tiramisù, è conosciuto e consumato oggi in tutto il mondo.Tuorlo d’ uovo, mascarpone, savoiardi inzuppati nel caffè zuccherato e spolverata di cacao amaro, la ricetta di questo dolce simbolo della pasticceria italiana è di una semplicità unica, ma probabilmente non conosciamo la sua esatta origine. Per svelare il segreto del Tiramisù e delle sue origini, bisogna tornare indietro nel tempo fino al XIX secolo, esattamente nella meravigliosa città dei Dogi, Venezia, nel nord Italia. Oggi la città lacustre è visitata principalmente per i suoi incantevoli canali e gli innumerevoli strabilianti palazzi storici. Ma si narra che all’epoca, era una importante stazione marittima, una delle più note del Mediterraneo, rinomata anche per i suoi le sue “Lupanare”. “Venezia era un ...