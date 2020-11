La scuola non ha fatto lievitare i contagi. Azzolina: “Nelle prossime settimane ci sarà un ritorno graduale. Lavoriamo per evitare ulteriori chiusure” (Di mercoledì 18 novembre 2020) La riapertura della scuola non è stata “determinante” per l’aumento dei contagi. A sottolinearlo è il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenuta questa mattina a RTL102.5: “Tutti gli studi – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo – ormai concordano sul fatto che l’apertura delle scuole non abbia avuto un ruolo determinante nell’aumento dei casi generali. Io non avevo dubbi su questo, perché ricordo che a scuola ci sono regole ferree che abbiamo pensato quest’estate”. Oggi però il tema è quello del rientro a scuola degli studenti e in merito Azzolina ha spiegato che potrà dirsi “veramente soddisfatta quando tutti i ragazzi, soprattutto quelli delle superiori, potranno tornare in classe”. “E’ chiaro – ha aggiunto la ministra – che bisogna sempre mantenere un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) La riapertura dellanon è stata “determinante” per l’aumento dei. A sottolinearlo è il ministro dell’Istruzione, Lucia, intervenuta questa mattina a RTL102.5: “Tutti gli studi – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo – ormai concordano sulche l’apertura delle scuole non abbia avuto un ruolo determinante nell’aumento dei casi generali. Io non avevo dubbi su questo, perché ricordo che aci sono regole ferree che abbiamo pensato quest’estate”. Oggi però il tema è quello del rientro adegli studenti e in meritoha spiegato che potrà dirsi “veramente soddisfatta quando tutti i ragazzi, soprattutto quelli delle superiori, potranno tornare in classe”. “E’ chiaro – ha aggiunto la ministra – che bisogna sempre mantenere un ...

CarloCalenda : Cronaca. Azzolina vara il piano scuola. Arcuri compra l’ILVA. Meloni difende Polonia e Ungheria contro l’Italia. Sa… - AnnalisaChirico : 'La movida non c’entra, la ripresa dei contagi coincide con la ripresa della scuola, non della discoteca', così il… - borghi_claudio : Eh niente, a #lariachetira si dà il solito enorme spazio all'immaginifica @VeroDeRomanis che dice che 'tutte le mam… - SymoSnipe : @Cita_8 Spoiler:Studiare in dad o in presenza non cambia proprio un cazzo se vuoi studiarle le cose ti ci metti e l… - forummediaset : Una madre separata ritiene l'ex coniuge responsabile dello scarso rendimento scolastico del figlio 12enne. L'uomo… -