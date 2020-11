La Russia vuole estendere l’immunità anche agli ex presidenti (Di mercoledì 18 novembre 2020) La camera bassa del parlamento ha approvato in prima lettura una bozza di legge che proteggerebbe ancora di più il presidente Vladimir Putin Leggi su ilpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) La camera bassa del parlamento ha approvato in prima lettura una bozza di legge che proteggerebbe ancora di più il presidente Vladimir Putin

La Russia vuole estendere l'immunità anche agli ex presidenti

Accordo in Russia per Camicissima. Si torna a guardare all’Europa dell’Est

Dopo la Cina, la Russia rappresenta il mercato più promettente per il tessile abbigliamento. E il lockdown ha spinto milioni di nuovi utenti russi ad acquistare online: entro la fine dell’anno la quot ...

