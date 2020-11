La Roma chiama, Totti risponde: Friedkin lo vuole nella dirigenza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ha smesso di esserne il capitano in campo, ma Francesco Totti è e sarà sempre parte della Roma. Ecco perché, per l'ex 10 giallorosso, si prospetta un ritorno "a casa", questa volta come dirigente con la nuova proprietà.Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il neo patron Friedkin, che già in passato aveva incontrato l'ex capitano - anche se proprio Totti ha negato qualsiasi incontro -, sarebbe pronto a fargli un'offerta importante pur di vederlo ancora far parte della società della capitale. Totti a Trigoria, ma questa volta come dirigente, magari come direttore tecnico. Intanto, tra i primi compiti della società c'è quello di rifondare il management dirigenziale: dal nuovo direttore generale (con mansioni amministrative) che è diventato Scalera, fino al futuro direttore sportivo che sarà ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ha smesso di esserne il capitano in campo, ma Francescoè e sarà sempre parte della. Ecco perché, per l'ex 10 giallorosso, si prospetta un ritorno "a casa", questa volta come dirigente con la nuova proprietà.Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il neo patron, che già in passato aveva incontrato l'ex capitano - anche se proprioha negato qualsiasi incontro -, sarebbe pronto a fargli un'offerta importante pur di vederlo ancora far parte della società della capitale.a Trigoria, ma questa volta come dirigente, magari come direttore tecnico. Intanto, tra i primi compiti della società c'è quello di rifondare il management dirigenziale: dal nuovo direttore generale (con mansioni amministrative) che è diventato Scalera, fino al futuro direttore sportivo che sarà ...

